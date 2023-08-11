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        Eren Bülbül, şahadetinin 6´ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:40
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        Eren Bülbül, şahadetinin 6´ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı
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        Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 6´ncı yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

        Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için ölümünün yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        KABRİ BAŞINDA ANILDI

        Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, il Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Müftüsü Selamı Aydin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Törende dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Türkiye´nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler de Eren Bülbül´ün kabri başında dua edip, çiçekler bıraktı. Törende acılı anne Bülbül, gözyaşı dökerek, gelenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR

        2023-08-11 11:39:18

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