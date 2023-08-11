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        Fındık bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:57
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        Fındık bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan kamyonetteki Muhammet Demirci (20) ile Ahmet Yılmaz (18) yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçenin Dirlik Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammet Demirci´nin kontrolünü yitirdiği 34 TT 2851 plakalı kamyonet, metrelerce yükseklikte fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü Demirci ile yanındaki Ahmet Yılmaz yaralandı. Çevredeki bahçelerde hasat yapanların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürmene Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-08-11 13:56:16

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