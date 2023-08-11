Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir (Dk. 80 Kerem), Visca (Dk. 46 Bardhi) Trezeguet (Dk. 74 Doğucan), Umut (Dk. 74 Gomez)

ANTALYASPOR: Helton Bünyamin, Bahadır, Ömer, Güray, Kaluzinski, Erdal (Dk. 67 Fredy), Larsson, Erdoğan (Dk. 67 Holtmann), Bytyqi (Dk. 73 Assombalonga), Buksa

GOL: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)

SARI KART: Erdal (Antalyaspor)

Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Antalyaspor'u sahasında Stefano Denswil'in 8'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

8´inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili ekipte kazanılan köşe vuruşunu kullanan Abdülkadir topa ceza sahasına ortaladı. Yüksekten gelen topa havalanan Denswil´in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

20´nci dakikada Trabzonspor hücumunda sol kanattan ceza sahasına gelen topa Umut Bozok röveşata vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

43´üncü dakikada Trabzonspor´un köşe vuruşunu kullanan Abdülkadir´in kaleye doğru vuruşunda topu kaleci Leite yumrukla kornere çeldi.

45´inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol kanattan ilerleyen Abdülkadir topu ceza sahası içindeki Trezeguet´ye yolladı. Antalyaspor savunması yerden müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan topu kontrol eden Visca, ceza yayındaki Trezeguet´e pasını verdi. Trezeguet´in kaleye doğru vuruşunda top yakınındaki Umut´a çarparak dışarı çıktı.

66´ncı dakikada Abdülkadir ceza sahası dışında buluştuğu topu Bakasetas´a pas verdi. Topu karşılayan Bakasetas ceza sahası önünde Umut´la verkaç yaptı. Topla bir kez daha buluşan Bakasetas´ın kaleye doğru sert şutunda kaleci Leite parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

81´inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında topu Trabzonspor yarı sahasına taşıyan Buksa´nın uzaktan kaleye doğru şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Trabzonspor savunması dönen topu uzaklaştırdı

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 3 puanla başladı.

BORDO-MAVİLİLER BİR KEZ DAHA SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Yeni sezonun açılış maçında Trabzonspor, rakibi Bitexen Antalyaspor´u Denswil'in golüyle 1-0 mağlup etti. Eski hocası Abdullah Avcı´yla geçen sezonun açılış maçında deplasmanda İstanbulspor´u mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Trabzonspor, yeni sezonda yeni hocasıyla sahasında oynadığı ligin ilk maçını da kazanmayı bildi.

TÜM BİLETLER SATILDI, 5 BİN TARAFTAR GELMEDİ

Yeni sezona yeni bir heyecanla giren Trabzonspor´da taraftarlar, açılış maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Açılış maçına özel olarak bilet fiyatlarının makul ücretlerde satılması tribünleri etkiledi. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini alırken müsabaka kapalı gişe oynandı. Takımlarını yalnız bırakmayan coşkulu taraftarlar, marşlar ve alkışlarla takımlarına moral verdi. Müsabakanın tüm biletleri satılmasına rağmen çoğunluğu kombine sahiplerinden oluşan yaklaşık 5 bin taraftar koltuklarını boş bıraktı.

TARAFTARLA TRİBÜNDE BİRLEŞTİ

Geçmişte farklı tribünlerde yer alan Trabzonspor taraftar grupları, 2023-2024 sezonuyla birlikte maraton tribününde birleşti. Bordo-mavili yönetimin girişimleri sonucunda, Vira grubu haricindeki diğer taraftar grupları müsabaka boyunca takımlarını beraber destekledi.

DENSWIL GEÇEN SEZON DA YAPMIŞTI

Süper Lig´de sezonun ilk golü, Trabzonspor´un savunma oyuncusu Stefano Denswil´den geldi. Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen sezonun ilk haftasında İstanbulspor maçında atan oyuncu, takımındaki ikinci golünü de bu sezonun ilk haftasında kaydetti. Denswil ayrıca, 2016-17 sezonundan Bursasporlu Renan Diniz´den bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk savunma oyuncusu oldu.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Trabzonspor´a yeni sezonda katılan Dimitrios Kourbelis ile Filip Benkovic kariyerlerinin ilk Süper Lig müsabakasına Antalyaspor karşısında çıktı. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic, Antalyaspor maçına maskesiz olarak ilk 11´de başladı.

GOMEZ YERİNE UMUT

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, sezon öncesi hazırlık maçlarında ilk 11´de tercih ettiği Maxi Gomez yerine Antalyaspor karşısında Umut Bozok´a ilk 11´de fırsat tanıdı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve son hafta idmanlara katılan Umut, müsabaka boyunca takımına gol kazandırmak için mücadele etti.

BJELICA VE YARDIMCISINA SARI KART

Maçın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonlara tepkilerinden dolayı müsabakanın ilk yarısında yardımcı antrenör Nina Bule´ye, ikinci yarıda da teknik direktör Nenad Bjelica´ya sarı kart gösterdi. Süper Lig´le geçen sezon buluşan ve ligin 7 maçta takımın başına çıkan Bjelica, Süper Lig´deki ilk sarı kartını gördü.

EREN BÜLBÜL, EMİR YUŞA VE FERHAT GEDİK´İN AİLELERİ MİSAFİR

Trabzonspor Antalyaspor karşılaşması öncesi; şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e, şehit Ferhat Gedik için Akçaabat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye ve yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'ya forma ve temsili şampiyonluk kupası takdim edildi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR MÜSABAKAYI İZLEDİ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Antalyaspor maçı öncesi kulübün davetlisi olarak maça gelen Kahramanmaraşlı depremzede çocukları ağırladı. Başkan Yardımcısı Kılıç misafir çocuklara yeni sezon forması hediye etti.

STEFAN KUNTZ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk maçı olan Trabzonspor Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-11 23:20:04