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        Trabzon'daki boğulma vakasında ölü sayısı 2'ye çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:57
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        Trabzon'daki boğulma vakasında ölü sayısı 2'ye çıktı
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        Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'da, girdikleri denizde akraba iki ailenin bireylerinin akıntıya kapıldığı, 5´nin kurtarıldığı, Tekin Yeşilay´ın (21) ise cansız bedenine ulaşıldığı olayda ölü sayısı artı. Hastanede tedavi gören Nimet Kamiloğlu (49) da yaşamını yitirdi.

        Olay, 9 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Tatil için Afyon'dan Trabzon'a gelen Yeşilay ailesi ile buradaki yakınları Kamiloğlu ailesinin bireyleri, denize girmek için plaja gitti. Gruptan 4 kişi, serinlemek için plajdaki dalgakırandan denize girdi. Akıntıya kapılan 4 kişi, çığlıklarla yardım istedi. Bu kişilerin 2 yakını da çevreden yardım isteyip denize atladı ancak onlar da akıntıya kapılıp açığa sürüklendi. Plajdaki tatilcilerin de çabalarıyla yakındaki başka plajdaki cankurtaran ve işletme sahibi, can simitleri ve kayıkla denize açıldı. Dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 1'i kadın,1'i kız çocuğu 5 kişi, kayıktakiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çıkarıldı, Tekin Yeşilay´a (21) ise ulaşılamadı.

        23 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Tekin Yeşilay'ın ise aramaların ardından, 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilay, memleketi Afyon'da toprağa verildi.

        3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Hastanede tedaviye alınan 5 kişiden 4'ü taburcu edilirken, durumu ağır olan Nimet Kamiloğlu ise 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kamiloğlu´nun, Vakfıkebir Ömer Nakkaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni, eşinin ise ilçede 2 Nolu Aile hekimliğinde doktor olduğu belirtildi.

        Hayatını kaybeden Tekin Yeşilay ve ailesinin Afyon'dan, akrabaları Kamiloğlu ailesine misafir olarak geldiği öğrenildi.

        Nimet Kamiloğlu'nun cenazesi, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selçuk BAŞAR

        2023-08-12 14:56:20

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