Trabzonspor´un `çileli´ zaferi

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Süper Lig 2023-24 sezonu açılış müsabakasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor´u mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Coşkulu taraftar desteğiyle ilk yarıda etkili oynayan bordo mavili takım, ikinci yarıda düşen enerjisinin etkisini fırsat bilen rakibinin üstü oyununa karşılık, teknik direktör Nenad Bjelica´nın tabiriyle `çileli´ zaferine ulaştı.

Trabzonspor, yeni sezonun açılış haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor´u tek golle mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi moral yakalayan ekip, ilk maçta taraftarı yanında görerek ayrıca motive oldu. Sezon açılışında taraftar desteğini arkasına alan bordo mavililer, müsabakanın ilk yarısında sahada adeta fırtına gibi esti. Baskılı oyunuyla rakibine göz açtırmayan Karadeniz ekibi maçın henüz 8´inci dakikasında Denswil´in kafa golüyle 1-0 öne geçti.İKİNCİ YARIDA BAŞKA BİR TAKIM

İlk yarının ortalarına kadar ani hücumlara geçerek taraftarı heyecanlandıran bordo mavililerin temposu ve baskısı ikinci yarıda düştü. İkinci devrede top tutmakta zorlanan Trabzonspor savunmasında oluşan boşluklarda kaleci Uğurcan devreye girdi. Akdeniz ekibine fırsat vermeyen Uğurcan´ın kurtarışlarıyla karşılaşma bordo mavililerin tek gollü galibiyetiyle sona erdi. İlk yarının tersine ikinci devredeki yorgun oyunuyla taraftarı mutlu edemeyen futbolcular sahadan 3 puanla ve moralle ayrıldı.BJELICA TARİHE GEÇTİ

Takıma geçen sezonun son haftalarında katılan teknik direktör Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk 4 iç saha karşılaşmasını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Bordo mavili takım da ayrıca, 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 3 Süper Lig sezonuna galibiyetle başladı.`ÇİLELİ´ GALİBİYET

Müsabaka sonunda konuşan teknik direktör Nenad Bjelica, takımının skoru korumakta zorlandığını kabul ederek elde edilen galibiyeti `çileli´ ifadesiyle tanımladı. İkinci devredeki tempo düşüklüğünü oyuncuların yorgunluğuna bağlayan Bjelica, yaptığı değişikliklerinde 3 Türk oyuncu zorunluluğu kuralına da dikkat çekti. Hayalindeki kadroyu henüz tamamlayamayan ve transferlerin sonuçlanmasını bekleyen Bjelica, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarında takım savunmasındaki boşlukları gözden geçirerek daha dirençli bir oyun kurgusu planlayacak.

TRANSFER İHTİYACI

Sahaya geçen sezon kadrosundan 9 oyuncuyla çıkan bordo mavililerin takviye ihtiyacı da sezonun ilk maçında gözler önüne serildi. Teknik direktör Bjelica, yeni sezonda takıma katılan 6 oyuncu arasından yalnızca Kourbelis ve Benkovic´ten yararlanabildi. İkinci devrede oyuncu değişiklikleriyle takıma enerji ve hız kazandırmak isteyen Bjelica´nın çabası sahaya olumlu yansımadı.

VISCA DA SAKATLAR KERVANINA KATILDI

Maçın ilk yarısında etkili olan Visca´nın hızı, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle ilk yarının sonlarına doğru düştü. Devre arasında teknik heyetle görüşen Visca ağrısının devam etmesi nedeniyle kulübeye çekildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen Visca´nın sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Sezon başı sakatlar kervanına katılan Visca´yla birlikte takımdaki sakat oyuncuların sayısı 5´e yükseldi. ABDÜLKADİR YÜKÜ SIRTLANDI

Bordo mavililerde altyapının kazanımlarından Abdülkadir Ömür, Antalya ekibi karşısındaki oyunuyla göz doldurdu. Dönen toplarda rakiplerini karşılamayı bilen, ani hücumlara çıkan ve her alana yetişmeye çalışan Abdülkadir´in mücadelesi taraftarların ve spor yorumcularının takdirini kazandı. Orta alanı sırtlayarak alan yönetme kabiliyetini dün akşamki maçta sergileyen Abdülkadir taraftarın da gönlüne girdi.GALİBİYET EREN İÇİN

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sezonun ilk galibiyetini, şehadetinin yıldönümü olan Eren Bülbül´e armağan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, "Lige güzel başlangıç yaptık. Taraftarımızla da buluşmayı özlemişiz ama bugünün başka bir anlamı daha vardı. Bu galibiyeti sana armağan ediyoruz Eren" ifadelerini kullandı.BAKA´DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Takımın sevilen oyuncularından Bakasetas, dün akşamki müsabakada rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu oldu. Maç boyunca 73 kez topla buluşan Yunan oyuncu, girdiği 12 ikili mücadelenin 7´sinden topla ayrılmayı başardı. Karşılaşma boyunca gol denemelerinde istekli olan Bakasetas, tüm mücadelesine rağmen takımına istediği skoru sağlayamadı. Maç sonunda taraftar desteğinden mutlu olduğunu belirten oyuncu, sosyal medyasından paylaştığı mesajla "Sezona galibiyetle başlamak gerçekten önemli. Her zaman olduğu gibi büyük desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.3 PUAN MANŞETLERDE

Trabzon´da yayın yapan gazeteler, takımlarının galibiyetine sayfalarında yer verdi. Manşetlerde 3 puan sevincine `3 puanlı başlangıç´, `İyi ki varsın Denswil´, `Fırtınadan 3 puanlı start´, `Papara Park´ta tek gollü gala´ başlıklarıyla sütunlarına taşıdı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-12 15:29:13