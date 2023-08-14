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        Trabzonspor idmanında Gomez´e doğum günü kutlaması

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:44
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        Trabzonspor idmanında Gomez´e doğum günü kutlaması
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. İdmanda, 30 yaşına giren Maxi Gomez için doğum günü kutlaması yapıldı.

        Süper Lig´in 2´nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde sabah 10.00´da yapılan idmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam 18.00´de basına açık yapılan idman öncesinde, 30 yaşına giren takımın golcülerinden Maxi Gomez için doğum günü pastası kesildi.

        İDMANDA 7 EKSİK

        Bordo-mavililerde, Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca tedavi gördüğü için idmana çıkmazken, tedavileri süren Orsic ve Fernandez antrenmana katılmadı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Enis Destan ve Kerem Şen, arkada adalesinde zorlanma yaşayan Denswil ile bel ağrısı yaşayan Siopis de idmanda yer almadı.

        LARSEN VE HÜSEYİN AYRI ÇALIŞTI

        Antrenmanın bir bölümünde takımdan ayrı olarak salonda çalışan Larsen idmanın ikinci bölümünde ise hafif tempolu koşu yaptı. Sağ ön uyluk adalesinde yaralanma olan Hüseyin Türkmen de takımdan ayrı çalışma yaptı. Trabzonspor, pas ve koordinasyon çalışması yaparak akşam idmanını tamamladı. 

        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

        2023-08-14 19:43:04

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