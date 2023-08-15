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        Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde (EK FOTOĞRAFLAR)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:36
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        Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde (EK FOTOĞRAFLAR)
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        Selçuk BAŞAR /TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un Yunan oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Dimitrious Kourbelis, Sümela Manastırı´nda 10´uncu kez düzenlenen ayine katıldı. Ziyaretçiler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için yarıştı.

        Trabzon´un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 10´uncu ayin gerçekleştirildi. Ortodoks Hristiyanlık inancında 'Meryem Ana´nın göğe yükselişi´ olarak kabul edilen ve her yıl 15 Ağustos´ta düzenlenen ayine yurt dışından katılan çok sayıda yabancı turistin yanı sıra, bordo-mavili takımın Yunan oyuncuları Anastasios Bakasetas ile Dimitrious Kourbelis de katıldı.

        FUTBOLCULARA İLGİ

        Ayin için manastıra gelen misafirler futbolculara ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, takımın yıldız oyuncularıyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiden dolayı futbolcular ayin sırasında, manastırda ziyaretçilere kapalı olan bir bölüme alındı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR

        2023-08-15 14:35:11

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