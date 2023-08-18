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        Trabzon´da akrabaların kavgasında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:43
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        Trabzon´da akrabaların kavgasında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
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        TRABZON, (DHA)TRABZON´un Araklı ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada silahla vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Yolgören Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık olan S.D ile akrabaları İbrahim Bilgin (40) ve kardeşi A.B. (45) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada S.D., silahını çekip iki kardeşi vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Polis ekipleri, S.D.´yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı

        2023-08-18 13:41:05

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