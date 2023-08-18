Trabzonspor'da hedef 2'de 2

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 2´nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakayı kazanarak sezon başında üst üste 2'nci galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonunun 2´nci haftasında deplasmanda Galatasaray´ın konuğu olmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk derbisi olan ve yarın akşam Rams Park´ta saat 21.45´te başlayacak müsabakayı, kariyerinde 2´nci kez Galatasaray-Trabzonspor maçında görev alacak hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Yeni sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Açılış haftasında Antalyaspor´u mağlup ederek sezona 3 puanın yanı sıra moralle başlayan bordo-mavili takım, zorlu rakibini de yenerek 2´de 2 yapmayı hedefliyor.

BJELICA´NIN ZOR SINAVI

Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. Takımının başında 10´uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor. Antalyaspor´u yenerek lige 3 puanla başlayan Bjelica, geçen sezon oynanan ve 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçının ardından ikinci büyük sınavını yarın verecek. Sezonun ilk derbisinde rakibini dize getirmek isteyen Hırvat hoca sahadan galip ayrılırsa, 25 yıl sonra bordo mavili takımın başında Galatasaray deplasmanında galibiyet yaşayan ilk yabancı teknik direktör olacak. Ligde çıktığı 9 maçtan 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Bjelica, Galatasaray´ı yenerse sezona üst üste iki galibiyetle başlamış olacak.

SAKATLIKLARIN GÖLGESİNDE DERBİ

Sezon başlangıcında sakatlık sorunu yaşayan Trabzonspor, Galatasaray derbisine eksik kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Orsic ve Fernandez'in yanı sıra, son olarak Edin Visca´nın yaşadığı sakatlıkla istediği kadroyu kurmakta zorlanan Bjelica derbiye özel oyun planı hazırladı.

BANIYA SÜRPRİZİ

Stoper mevkiinde Fernandez ve Hüseyin´in yaşadığı sakatlık nedeniyle savunmada sorun yaşayan Bjelica bu mevkilerde Benkovic, Denswil, Ali Şahin ve son transfer Baniya´yı değerlendirecek. Dün akşam kente gelen ve bugün takıma katılan Rayyan Baniya´nın ilk 11 kadrosunda yer alması beklenirken, adale ağrıları düzelen Denswil´in de Galatasaray karşısında sahada olması bekleniyor. Sağ bek oyuncusu Larsen´in hafif sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğin korurken, ilk 11´de olmaması halinde yerine yeni transferlerden Mehmet Can Aydın´ın sahada olacağı tahmin ediliyor.

UMUT YERİNE GOMEZ

Antalyaspor karşısında orta sahada Kourbelis, Bakasetas ve Abdülkadir´i değerlendiren Hırvat hoca yine aynı 3´lüyü sahaya sürecek. Hırvat hocanın, sağ kanatta Visca´nın yerine yeni transferlerden Tonio Teklic´e şans vermesi ve sol kanatta Trezeguet´in ilk 11´de yer alması, golcü tercihini de Gomez´den yana kullanması bekleniyor. Bordo mavili takımda tedavisi süren Orsic de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor´un yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı karşısında muhtemel kadrosu şöyle: "Uğurcan, Larsen, Eren, Denswil, Baniya, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Teklic, Trezeguet, Gomez"

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-18 15:09:35