Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul´a gitti

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka için havayoluyla İstanbul´a gitti.Süper Lig´in 2´nci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, sezonun ilk derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde antrenman yapan oyuncular, dev maç öncesi taktik çalıştı.Hazırlıkları tamamlayan bordo mavililer, havalimanında kendilerini bekleyen özel uçakla saat 17.00´de havayoluyla İstanbul´a gitti. Havalimanı önünde bekleyen bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Trabzonspor´un 23 kişiden oluşan Galatasaray maçı kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Muhammet Taha, Onuralp, Denswil, Baniya, Larsen, Eren, Arif, Ali Şahin, Benkovic, Mehmet Can, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Doğucan, Bardhi, Kerem, Göktan, Teklic, Trezeguet, Umut, Gomez, Enis."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Trabzonspor kafilesinin otobüsten inişi ve havalimanına girişi
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-18 18:52:45