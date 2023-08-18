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        Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul´a gitti

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:53
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        Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul´a gitti
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        Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka için havayoluyla İstanbul´a gitti.Süper Lig´in 2´nci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, sezonun ilk derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde antrenman yapan oyuncular, dev maç öncesi taktik çalıştı.Hazırlıkları tamamlayan bordo mavililer, havalimanında kendilerini bekleyen özel uçakla saat 17.00´de havayoluyla İstanbul´a gitti. Havalimanı önünde bekleyen bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Trabzonspor´un 23 kişiden oluşan Galatasaray maçı kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

        "Uğurcan, Muhammet Taha, Onuralp, Denswil, Baniya, Larsen, Eren, Arif, Ali Şahin, Benkovic, Mehmet Can, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Doğucan, Bardhi, Kerem, Göktan, Teklic, Trezeguet, Umut, Gomez, Enis."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Trabzonspor kafilesinin otobüsten inişi ve havalimanına girişi

        -DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-18 18:52:45

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