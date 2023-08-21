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        Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:07
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        Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor
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        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da ligin 3´üncü haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Santrfor için uzun süredir Bruno Petkovic´i transfer etmeye çalışan Karadeniz ekibi, orta saha ve kanat mevkilerindeki ihtiyacı da kapatmak istiyor.

        Yeni sezona sakatlıklarla başlayan Trabzonspor´da transfer çalışmaları, lig başlamasına rağmen sürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica´nın göreve geldiği dönemden bu yana kadrosuna 10 yeni oyuncu katan bordo-mavililerin son yaşanan sakatlıklarla birlikte yeni transfer ihtiyacı gündeme geldi. Galatasaray maçı sonrasında transfer ihtiyaçlarını yineleyen Bjelica, takımı güçlendirmek için yeni oyuncuları bekliyor. Son olarak stoper Rayyan Baniya´yı renkleri bağlayan Karadeniz ekibinin Hırvat hocası; orta saha, kanat ve santrfor mevkilerindeki ihtiyacı kapatmak istiyor.

        PETKOVIC BEKLEYİŞİ

        Elinde geniş bir futbolcu havuzu bulunduran Trabzonspor yönetimi ve scout ekibi, takımın ihtiyacı ile Hırvat hocanın talebi doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Maxi Gomez´in olası ayrılığına karşı hücum hattını güçlü tutmak isteyen bordo-mavililerin, golcü Bruno Petkovic bekleyişi de sürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica´nın kadroda istediği Petkovic konusunda Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi´nden elenen Hırvat ekibinin transfere bir an önce onay vermesi için ısrar ediyor.

        MENDY GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

        Bjelica´nın orta sahayı güçlendirme talebiyle transfer arayışına girilen süreçte ismi gündeme gelen Batista Mendy için kulübü Angers ile görüşmeler de sürüyor. Scout ekibinin oyuncu listesinde öncelikli isim olan 23 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli, görüşmelerin uzamasına neden oldu. Angers'in bonserviste indirime giderek ücrette uzlaşılması halinde oyuncunun takıma geliş süreci hızlanacak. 

        LEIPZIG KEVIN KAMPL´I BIRAKMAK İSTEMİYOR

        Trabzonspor´un ilgilendiği merkez orta saha oyuncusu Kevin Kampl da bordo-mavili takıma göz kırparken, oyuncu kulüpler arasındaki şartların olgunlaşmasını bekliyor. Transferin sonuçlanması için Leipzig´in ikna edilmesini bekleyen 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek.

        TREZEGUET 2 AY YOK, SOL KANAT BOŞTA

        Trabzonspor´da, takımın 3 kanat oyuncusunun da sakatlanmasıyla kanat mevkinde oynayacak oyuncu arayışına girildi. Mislav Orsic ve Edin Visca´nın ardından son olarak Mahmoud Trezeguet´in yaşadığı sakatlık nedeniyle kanatları boşta kalan takımda arayışlar hızlandı. Galatasaray maçında kaburgası kırılan sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet´in en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yapılacak transferin iki kanatta da oynayabilmesi öncelikli tercih olacak.

        DJANINY VE KOITA ELDEN ÇIKARILAMADI

        Öte yandan Trabzonspor, santrfor ve kanat mevkileri için sözleşmeli oyuncuları Djaniny Semedo ile Fode Koita´dan ise yararlanamıyor. Lisansları çıkartılmasına rağmen kadro dışı olan oyuncular Trabzonspor´un yeni sezon kamplarında yer almamıştı. Djaniny Semedo´nun Pendikspor´a transfer olacağı iddia edilirken, Fode Koita´nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Ana mevkileri santrfor olan ve kanatlarda da oynayabilen her iki oyuncusuna da maaş ödemesine devam eden bordo mavili kulüp, kendilerine kulüp bulmalarını istemesine rağmen Koita ve Djaniny´yi elden çıkaramadı.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-21 15:01:05

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