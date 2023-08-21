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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:29
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası yapılan 1 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları başladı. Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrası dünü izinli geçiren takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de idman yaptı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular, idmanın ikinci bölümünde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise tamamlama çalışması yaptı. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Edin Visca ve Hüseyin Türkmen, hem salonda hem de sahada takımla çalıştı.

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

        2023-08-21 22:28:39

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