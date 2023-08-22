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        Trabzon'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 2 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:23
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        Trabzon'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 2 ölü
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        Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Seyfettin Koca (61) ile Elmas Şen (68), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Soğukpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Seyfettin Koca yönetimindeki 34 KC 7853 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Gürcistan uyruklu T.A. yönetimindeki 137-TT plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Elmas Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekiplerce çıkartılan cenazeler, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

        2023-08-22 13:21:05

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