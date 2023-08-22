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        Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon´a geldi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:25
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        Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon´a geldi
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un yeni transferlerinden Taxiarchis Fountass ailesiyle birlikte kente geldi.

        Trabzonspor´un 2+1 yıl süreyle sözleşme imzaladığı Taxiarchis Fountas, geçen hafta İstanbul´da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkesine dönerek yolculuk hazırlığına başlamıştı. Eşi Marina ve oğlu Taxi Junior´ı yanına alan oyuncu bugün öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon´a geldi. Yunan oyuncunun bu akşam bordo mavili takımın basına açık olarak yapacağı idmana katılması bekleniyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-22 16:23:03

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