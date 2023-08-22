Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da yeni transfer Fountas takımla çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:30 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da yeni transfer Fountas takımla çalıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´un yeni transferi Taxiarchis Fountas, bordo mavili takımla ilk idmanına çıktı.Süper Lig´in 3´üncü haftasında Çaykur Rizespor´la karşılaşacak Trabzonspor´da müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimide saat 18.00´de yapılan idmanı basına açık olarak gerçekleşti. Takıma geçen hafta transfer olan ve bugün ailesiyle kente gelen Taxiarchis Fountas yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Bordo mavili takımda sakatlıktan çıkan Edin Visca ve Hüseyin Türkmen de takımla birlikte çalışırken, tedavileri süren Orsic, Fernandez ve Trezeguet idmanda yer almadı.SALİH´İN YÜZÜNE TEKME GELDİ

        İdmanın çift kale maç oynanan ikinci bölümünde topu almaya çalışan Salih Malkoçoğlu´nun girdiği pozisyonda Abdülkadir Ömür´ün tekmesi yüzüne geldi. Yerde kalan genç oyuncu kısa süre sonra idmana kaldığı yerden devam etti.Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Trabzonspor idmanından görüntüler

        -Takımın yeni transferi Taxiarchis Fountas görüntüsü

        -DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-22 19:29:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çeşitli eğitimlerden geçen toplu taşıma araç şoförlerine sertifi...
        Trabzon'da çeşitli eğitimlerden geçen toplu taşıma araç şoförlerine sertifi...
        "Taş adam" sendromuyla mücadele eden baba ve oğluna ziyaret
        "Taş adam" sendromuyla mücadele eden baba ve oğluna ziyaret
        Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon´a geldi
        Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon´a geldi
        Trabzon'da fındık sektörünün sorunları ele alındı
        Trabzon'da fındık sektörünün sorunları ele alındı
        Trabzon'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 2 ölü
        Trabzon'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 2 ölü
        "Carmen" balesi Trabzon'da sahnelendi
        "Carmen" balesi Trabzon'da sahnelendi