Trabzonspor, Maxi Gomez'i Cadiz'e kiraladı

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un Uruguaylı santrforu Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralandı. Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e 1 yıl süreyle kiralandı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak. Sezon sonuna kadar kiralanan Uruguaylı golcünün satın alma opsiyonu ise 3 milyon 750 bin Euro olarak belirlendi. Anlaşmaya göre İspanyol kulübü, Gomez'in bu sezona ilişkin tüm maaş ve hak edişlerini üstlenecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-22 19:45:47