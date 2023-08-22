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        Trabzonspor, Maxi Gomez'i Cadiz'e kiraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:46 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:47
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        Trabzonspor, Maxi Gomez'i Cadiz'e kiraladı
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        Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un Uruguaylı santrforu Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralandı. Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e 1 yıl süreyle kiralandı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak. Sezon sonuna kadar kiralanan Uruguaylı golcünün satın alma opsiyonu ise 3 milyon 750 bin Euro olarak belirlendi. Anlaşmaya göre İspanyol kulübü, Gomez'in bu sezona ilişkin tüm maaş ve hak edişlerini üstlenecek.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-22 19:45:47

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