Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.
Süper Lig´in 3´üncü haftasında Çaykur Rizespor´la karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00´de idman yapan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Taktik oyun çalışmasıyla devam antrenman, turnuva ile sona erdi.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-23 22:21:28