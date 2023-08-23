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        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:22 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:23
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        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

        Süper Lig´in 3´üncü haftasında Çaykur Rizespor´la karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00´de idman yapan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Taktik oyun çalışmasıyla devam antrenman, turnuva ile sona erdi.

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-23 22:21:28

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