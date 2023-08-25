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        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:54 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:55
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        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Süper Lig´in 3´üncü haftasında Çaykur Rizespor´la evinde karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00´de idman yapan futbolcular, müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.

        Bordo-mavili ekip, yarın saat 19.15'te Papara Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-25 20:53:50

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