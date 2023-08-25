Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig´in 3´üncü haftasında Çaykur Rizespor´la evinde karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00´de idman yapan futbolcular, müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 19.15'te Papara Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-25 20:53:50