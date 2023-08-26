Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde Abdulbaki Toplayıcı'nın (37) denizde cansız bedeni bulundu. Toplayıcı'nın, serinlemek isterken boğulduğu değerlendiriliyor.

        Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde çevredekiler, dün akşam saatlerinde denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin Abdulbaki Toplayıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

        Savcının incelemesinin ardından Abdulbaki Toplayıcı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Toplayıcı'nın, kıyafetlerini kıyıda çıkarıp, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp boğulduğu değerlendiriliyor. 

        Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-08-26 11:52:53

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum

        Benzer Haberler

        Trabzonlu işletmeci 20 yıldır biriktirdiği eşyaları kafede sergiliyor
        Trabzonlu işletmeci 20 yıldır biriktirdiği eşyaları kafede sergiliyor
        Şarkıcı Göksel, Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Göksel, Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Trabzon'da "Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları" konseri düzenlendi
        Trabzon'da "Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları" konseri düzenlendi
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
        Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor arasında kombine bilet protokolü imzal...
        Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor arasında kombine bilet protokolü imzal...