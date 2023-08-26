Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-3

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)-

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Halil umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Kourbelis (Dk. 83 Göktan Gürpüz), Bakasetas, Bardhi, Teklic (Dk. 46 Fountas), Visca (Dk. 70 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok (Dk. 70 Enis Destan)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emir Han Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 60 Pinchi), Gustavo (Dk. 83 Diouf), Zeqiri (Dk. 88 Seyfettin Anıl), Benhur

GOLLER: Dk. 58 Bakasetas (P), Dk. 83 Enis Destan (Trabzonspor) Dk. 20 Mocsi, Dk. 43 ve Dk. 66 Benhur (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Larsen (Trabzonspor) Mithat, Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig´in 3´üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Sezonun ilk Karadeniz derbisinde evinde mağlup olan Trabzonspor, ligde 3 puanda kalırken, rakibine karşı 16 yıl 9 aydır sürdürdüğü yenilmezlik serisini de kaybetti.

19´uncu dakikada Çaykur Rizespor´un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının sağında topla buluşan Emir Han, topu ceza sahasına havalandırdı. Gelen topa Mocsi´nin sol köşeden kafa vuruşunda top ters köşeye doğru ağlara gitti: 0-1.

23´üncü dakikada Trabzonspor´da soldan topla ilerleyen Visca, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok´un vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak geri döndü.

31´inci dakikada soldan topla hareketlenen Enis Bardhi, topu ceza sahasına gönderdi. Savunmaya sekerek havalanan topa kafa vuruşu yapan Bakasetas´ın gönderdiği top kalenin sağından dışarıya çıktı.

35´inci dakikada Çaykur Rizespor´un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Zeiqiri´nin şutunda top sağ direğe çarparak geri döndü.

39´uncu dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas´ın sağ köşeye doğru vuruşunda kaleci Gökhan topu geri çevirdi

43´üncü dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışından sol köşeye gönderilen topu Zeqiri kafayla yere indirdi. Kale önüne düşen topa Benhur dokundu ve top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

53´üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fountas´ın kalenin sağ köşesine doğru vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

56´ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında, Bakasetas ile Gustavo'nun mücadelesinde top Gustavo'nun eline çarptı. Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Bakasetas´ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

65´inci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Halil İbrahim topu ceza sahasına doğru ortaladı. Sağ direk önünde topla buluşan Benhur´un ters köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.

83´üncü dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardi, topu ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Enis Destan´ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

90+8´inci dakikada Trabzonspor´da Mehmet Can Aydın, ceza sahası dışı sağ kenarından kaleye doğru gönderdiği topu kaleci üst direkten dışarı çıkardı.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

16 YIL 9 AYLIK YENİLMEZLİK SERÜVENİ BİTTİ

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray´a mağlup olan Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor´a mağlup olarak 3 puanda kaldı. Sezonun ilk Karadeniz derbisinden mağlup ayrılan bordo-mavili takım, rakibine 16 yıl 9 aydır sürdürdüğü sahasında yenilmezlik serisini de kaybetti. Trabzonspor, tarihi boyuna rakibiyle evinde oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasındaki ilk ve son yenilgisini 30 Ekim 2016´da oynanan müsabakada 1-0´lık skorla yaşamıştı.

BJELICA KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, yeşil-mavili rakibi karşısına Galatasaray maçından farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Fatih Karagümrük´ten transfer edilen ve geçen hafta Galatasaray maçına yedekte başlayan Rayyan Baniya bugünkü müsabakada Denswil´in yerine ilk 11´de yer aldı. Sakatlıktan çıkan Edin Visca, Trezeguet´in yerine sol kanatta yer alırken yeni transferlerden Tonio Teklic de Visca´nın yerine sağ kanatta görev aldı. Galatasaray maçında oynayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesine çekildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Orsic ve Fernandez Karadeniz derbisinde kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, müsabaka öncesi misafir takım yöneticilerini konuk etti. Başkan Doğan, Papara Park´ta düzenlenen yemek sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut´a günün anısına plaket takdim etti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Trabzonspor Çaykur Rizespor müsabakasına, bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi. Takıma transfer yapılmaması nedeniyle tepki gösteren taraftarlar, tribünleri boş bıraktı. Müsabayı 23 bin 541 kişi tribünlerden izlerken 9 bin 999 bilet satılmadı.

TRİBÜNDE `İSTİFA´ SESLERİ

Trabzonspor tribünleri, müsabakanın ilk yarısında gelen Çaykur Rizespor´un ikinci golü sonrası tepkilerini protokol tribününe yöneltti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimine tepki gösteren taraftarlar, tribünleri `istifa´ sesleriyle inletti.

MOCSI AYAĞININ TOZUYLA GOL ATTI

Çaykur Rizespor´un son transferi Attila Mocsi, müsabakaya ilk 11´de başlarken çapraz bağ sakatlığı yaşayan Azubuike ise müsabakada forma giyemedi. Yeşil-mavili takıma dün katılarak tek idmana çıkan Macar stoper, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Trabzonspor´a karşı kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-26 21:46:44