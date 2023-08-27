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        İdmangücü´nün eski antrenörü ve gazeteci Orhan Çavuşoğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:20
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        İdmangücü´nün eski antrenörü ve gazeteci Orhan Çavuşoğlu hayatını kaybetti
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        Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un kurucu takımlarından İdmangücü´nün eski antrenörü ve gazeteci Orhan Çavuşoğlu (62) karaciğer nakli sonrası gerçekleşen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde bir süredir siroz tedavisi gören eski spor insanı ve gazeteci Orhan Çavuşoğlu, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Tedavisi süren Çavuşoğlu´na canlı donör olmak isteyen gönüllüler bulunurken Çavuşoğlu´nun sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle operasyon yapılamadı. Bursa´da 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer Çavuşoğlu´na nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iyileşmeye başlayan Çavuşoğlu, dün gece çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Çavuşoğlu´nun cenazesi yarın İskenderpaşa Camii´nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Erdoğdu Mahallesi Çamlık kabristanlığında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.MUSTAFA REŞİT AKÇAY´I FUTBOLA KAZANDIRDI

        Trabzon´un köklü spor kulübü ve Trabzonspor´un kurucu takımlarından İdmangücü´nün eski futbolcusu, altyapı ve A takım antrenörü Orhan Çavuşoğlu´nun ölüm haberi, spor ve basın camiasını derinden üzdü. Futbolla genç yaşta tanışan Çavuşoğlu, 18 yaşında İdmangücü´nde amatör futbola başladı. Bir süre sonra takımda altyapı antrenörlüğüne geçiş yapan Çavuşoğlu, A takım antrenörlüğüne yükseldi. Genç yetenekleri keşfeden ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay´ı futbola kazandıran Çavuşoğlu, öğrencisi Akçay ile birlikte İdmangücü´nde bir süre görev aldı. Antrenörlük kariyeri boyunca Trabzon ve Türk futboluna önemli isimler kazandıran Çavuşoğlu, antrenörlüğü bıraktıktan sonra ise gazeteciliğe geçiş yaptı. Çavuşoğlu, ulusal ve yerel basında Trabzonspor ve amatör futbolun güçlü kalemlerinden biri oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-27 12:19:01

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