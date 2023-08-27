Trabzonspor ligdeki ilk 3 maçının 2'sini kaybetti

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, sahasında oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle sarsıldı. Rakibine karşı koruduğu evindeki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavili takımın, ligin ilk 3 maçında aldığı 2 mağlubiyet tepki aldı.

Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor´a 3-2 yenilen Trabzonspor´da tehlike çanları erken çalmaya başladı. İlk hafta Antalyaspor´a karşı kazanan ve geçen hafta Galatasaray´a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste 2´nci yenilgisini yaşadı. Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi. Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.

KALESİNİ KORUYAMADI, İLKİ YAŞADI

Çaykur Rizespor´un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

BJELICA'NIN İLK İÇ SAHA YENİLGİSİ

Geçen sezon sonunda göreve başlayan ve Trabzonspor´da istediği istikrarı henüz yakalayamayan teknik direktör Nenad Bjelica, evinde çıktığı son 4 maçı kazanmıştı. İç sahadaki ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor´da gören Bjelica, rakiplerini yenmeleri halinde 31 yıl sonra seyircisi önünde çıktığı sezonun ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olma fırsatını da kaçırdı.

OYUNCU TERCİHLERİNE KARŞI ÇIKIŞ

Maç sonu yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Nenad Bjelica, futbolcu tercihlerinin eleştirilmesine çıkış yaptı. Abdülkadir Ömür´ün kadroda olmaması ve Teklic´in oyundan alınmasına yönelik soruyu yanıtlayan Bjelica, "Elimizdeki en hazır oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Siz olsanız kimi oynatırsınız? Kararları teknik adamlar verir. Bazen hata da yapabilirim ama kararları ben veriyorum ve karar benimdi" dedi.

BJELICA´DAN OYUNCULARA AÇIK MESAJ

Gergin geçen basın toplantısında Bjelica, "Bugün bu kulüpten daha büyük hiçbir isim yok. Belki aramızda olan arkadaşlarımız kulüpten daha büyük olduğunu düşünebilir ama kesinlikle böyle bir şey yok. Hiç kimse Trabzonspor´dan büyük değildir" sözleriyle futbolculara da mesaj verdi. Bjelica´nın sert sözleri `takımda sorun mu yaşanıyor´ sorusunu akıllara getirdi.

EN İYİSİ BAKASETAS´TI

Çaykur Rizespor karşısında Trabzonspor´un penaltı golünü kaydeden Bakasetas, sahanın en iyi ismi oldu. Orta alanda oyun kurmaya, hücuma ve savunmaya destek vermeye çalışan Bakasetas, maç boyunca 103 kez topla buluştu. 82 kez pas veren ve 5 şut çeken Yunan oyuncu, girdiği ikili mücadelelerden 10´unu kazandı. Savunma desteğinde 7 kez rakipten top kapan Bakasetas´ın çabaları golleri engellemede karşılık bulmadı.

GENÇ ENİS SİFTAH YAPTI

Takımın genç yeteneği Enis Destan, müsabakanın ikinci yarısında Umut Bozok´un yerine oyuna girerek takımına ikinci golü kazandırdı. Müsabakada 20 dakika forma giyen genç yıldız, çıktığı ikinci Süper Lig maçındaki ilk golünü kaydederek alkışlandı. Maç sonrası konuşan Destan, müsabakayı kaybettikleri için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

MEHMET CAN İLK KEZ FORMAYI GİRDİ, GÖZÜNDEN YARALANDI

Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında forma giyen Mehmet Can Aydın, bordo-mavili formayla oynadığı ilk maçında 45 dakikalık performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Eren Elmalı´yla birlikte takımda en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olan Mehmet Can girdiği 11 ikili mücadeleyi kazandı. 5 kez hava topu kazanan genç oyuncunun maç sonrası yapılan kontrolünde göz kapağında yaralanma tespit edildi. Genel durumu iyi olan futbolcunun takımla çalışmasına engel bir sorununun bulunmadığı belirtildi.

FOUNTAS İLK KEZ SAHADA

Takımın son transferlerinden Taxiarchis Fountas da dün akşam ilk kez bordo-mavili formayla taraftar önüne çıktı. Maçın ikinci yarısında Teklic´in yerine oyuna giren Fountas´ın performansı beğeni kazandı.

TEKLIC´DE SAKATLIK ŞÜPHESİ

Mahmoud Trezeguet´in yokluğunda Çaykur Rizespor maçında 11´de kendine yer bulan Tonio Teklic beklenen etkiyi yaratmadı. Galatasaray maçında oyuna sonradan girerek takıma hareketlilik getiren Hırvat oyuncu, Rizespor karşısında kendisini gösteremedi. Maçın ilk devresinin bitiminde bileğinden ağrı hisseden oyuncu ikici yarıda yerini Fountas´a bıraktı. Hırvat orta sahanın sağlık durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

TEPKİLER MANŞETLERDE

Trabzon´da yayın yapan gazeteler, Trabzonspor´un Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyeti sayfalarına taşıdı. Ligin 3'üncü haftasında ikinci yenilgisiyle tanışan takımın geleceğine yönelik endişeleri sütunlarını taşıyan gazetelerde Trabzonspor yönetimine yönelik istifa tepkileri de yer aldı. Yerel gazeteler sayfalarında, "Takım yerlerde sürünüyor, yönetim ve teknik heyet seyrediyor´, `Bu ruh bizi uçuruma götürür´, `Fırtına değil rezalet´, `Trabzon´dan umut yok´, `Karadeniz derisinde atmaca güldü´ başlıklarıyla tepkileri okurlarına aktardı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-27 15:05:12