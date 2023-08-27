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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sezona galibiyetle başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:33
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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sezona galibiyetle başladı
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi´nin ilk haftasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Geçen yılki başarısız tablonun ardından bu sezon kapanmanın eşiğinden dönen bordo-mavili takım, lige 3 puanla başladı.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi´nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, geçen yıl yaşanan başarısızlığın ardından yeniden yapılanma sürecine girdi. Yenilenen teknik kadrosu ve oyuncularıyla yeni sezona başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 1´inci hafta karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor´u konuk etti. Kadir Özcan Tesisleri´nde saat 16.00´da başlayan müsabakaya az sayıda taraftar ilgi gösterdi.

        SEZONA 3 PUANLA BAŞLADILAR

        Kıran kırana geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61´inci dakikasında ceza sahası önündeki Teona, topu sağ kanatta boşta bulunan Aida´ya gönderdi. Topu karşılayan Aida´nın sağ ayak içiyle kalenin ters köşesine yaptığı vuruşla Trabzonspor öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında gol olmadı. Bordo-mavili ekip, bu skorla ligin ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Müsabakadan detaylar

        Kadın futbolcuların gol sevinciDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

        2023-08-27 19:31:18

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