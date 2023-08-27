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        Trabzonspor´un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:53 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:54
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        Trabzonspor´un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan (93) hayatını kaybetti.

        Trabzonspor Kulübü´nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan´ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan´ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

        ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

        Trabzonspor´un mihenk taşlarından Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yarın saat 11.00´de kulüp idari binası önünde anma töreni düzenlenecek. Algan´ın cenazesi, törenin ardından İskenderpaşa Camii´nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-27 21:52:59

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