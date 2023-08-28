Trabzon'da TMO fındık alımları başladı

Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) üreticilerden fındık alımına başlandı. Fındık bedeli, ürün teslimatına müteakip, 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta hasadını bitirip, kurutma işlemini tamamlayan üreticiler, fındıklarını pazara indiriyor. TMO, 21 Ağustos itibarıyla kabuklu fındık alımı için randevu sistemini açarken; randevu oluşturan üreticiler, bugün alım noktalarına fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO kent genelinde 2 ayrı noktada fındık alımı yaparken; Arsin ilçesi Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TMO alım noktasına fındığını getiren üreticiler, alınan numunelerin ardından belirlenen bedelle fındıklarını teslim ediyor.

'SİSTEM AÇILIR AÇILMAZ RANDEVUMUZU ALDIK'

Fındık hasadının yüksek kesimlerde hala sürdüğünü belirten üretici Rasim Topçu, "Sistem açılır açılmaz randevumuzu aldık. Bugün de fındığımızı getirdik. Fındığımızı teslim edeceğiz sonra da hesaba paranın yatırılmasını bekleyeceğiz. Fındığı buraya getirirken temiz olmasına, çuvallarda talaş olmamasına dikkat ettik. Randevu sistemi çok iyi. En azından belirlenen tarihte buraya geliyoruz ve çok sıra beklemiyoruz. Şu anda bazı yerlerde zaten hasat devam ediyor. Kimi akrabalarımız halen fındığını kurutamadı. Ama biz işlerimizi hallettik" diye konuştu.

'FAZLA YOĞUNLUK YOK'

Burhan Topçu ise "Geçen sene de fındığımızı TMO'ya verdik. Geçen yıl da bizimle çok ilgilenmişlerdi. Fındığımız güzel, kaliteli. Numune aldılar. Bedelinin belirlenmesini ve getirdiğimiz fındığın fiyatının hesaplanmasını bekliyoruz. Fazla yoğunluk yok. İlk gün diye sanırım" dedi.

30 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos'ta fındık alım fiyatlarını açıkladı. Bu çerçevede, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 84 lira, levant kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 82 lira, sivri kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 80 lira, standart dışı kabuklu fındığın kilogram fiyatının ise 75 lira üzerinden değerlendiriliyor. TMO kabuklu fındık alımları bugünden itibaren ilk etapta 15 noktada başladı. Hasat ve yoğunluk durumuna göre, bu sayı 60'a kadar çıkabileceğini duyuruldu. Fındık bedeli, ürün teslimatına müteakip, 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-08-28 15:07:26