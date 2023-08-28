Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, ligin 4´üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig´in 4'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililer, idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yaptı. Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-28 21:22:34