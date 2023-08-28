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        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:24
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        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, ligin 4´üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig´in 4'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililer, idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yaptı. Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

         DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-28 21:22:34

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