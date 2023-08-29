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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:36
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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
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        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

        Süper Lig´in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan oyuncular, idmanın ilk bölümünde handball çalışması yaptı. Rondo ve dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. 

        Trabzonspor, 1 Eylül Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-29 14:34:04

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