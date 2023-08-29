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        10 yaşındaki dağcı, profesör babasıyla birlikte 2'nci kez Kaçkar'a tırmandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:13
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        10 yaşındaki dağcı, profesör babasıyla birlikte 2'nci kez Kaçkar'a tırmandı
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        TRABZON, (DHA)TRABZON´da 4´üncü sınıf öğrencisi Şamil Başkaya (10), öğretim görevlisi ve dağcı olan babası Prof. Dr. Şağdan Başkaya ile birlikte Karadeniz´in doruğu, 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağları´nın zirvesine 2´nci kez tırmandı.

        Trabzon'da yaşayan 4´üncü sınıf öğrencisi Şamil Başkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı ve dağcı olan babası Prof. Dr. Şağdan Başkaya´nın izinden giderek dağcılığa merak saldı. Ailesiyle birlikte dağlarda kamp ve tırmanış yapan Şamil, ilk kez geçen yıl eylül ayında Kaçkar Dağları´nın 3 bin 932 metredeki zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağı açan Başkaya, babasının anı defterine de not düşerek küçük yaşta elde ettiği başarıyı ölümsüzleştirdi. Zorlu coğrafya, soğuk hava şartlarına karşı mücadele etmeyi tecrübe ederek öğrenen Şamil Başkaya, babasıyla birlikte geçen hafta da Kaçkar Dağları´na tırmanarak zirveye ikince kez ulaştı.

        `OĞLUMLA ZİRVEYE TIRMANMAK BÜYÜK MUTLULUK'

        Prof. Dr. Şağdan Başkaya, oğlunun doğa sporları ve kamp yaşamını sevdiğini söyleyerek, "Ailece kamp yaşamını severiz, oğlumu bebekken bile kampa götürürdük. Kaçkar´da tırmanış kampına ilk kez 4 yaşındayken katıldı. Kamp yaşamı ve dağcılığa küçük yaşta ilgi duyması güzel bir şey. Son 2 yılda da 2 kez oğlumla Kaçkar´ın güneyinden tırmanarak zirveye birlikte çıktık. Kaçkar´ın zirvesine ilk kez geçen yıl 9 yaşındayken tırmanmıştık, bu yıl da ikinci kez çıktık. Zirve ile kamp alanı arasındaki 7,5 kilometrelik yolu hem çıkış hem de inişte kendi başına yürüdü. Defalarca Kaçkar'a tırmanan bir dağcı olarak, oğlumun bana eşlik etmesi ve onunla birlikte zirveye tırmanmak benim için büyük mutluluk. Şamil'in, bütün çocuklarımızın doğayla iç içe yaşamayı sevmesine yapmış olduğu katkıdan dolayı da bir başka mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON

        2023-08-29 17:11:40

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