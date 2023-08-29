Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da Eren ve Teklic sakatlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da Eren ve Teklic sakatlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selay Saykal/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in Çaykur Rizespor maçında sakatlandığı açıklandı.

        Trabzonspor´da ligin 3´üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Eren Elmalı ve Tonio Teklic ağrıları sebebiyle sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların müsabakada sakatlandığı kontroller sonrası ortaya çıktı. Bordo-mavili kulüp, Eren ve Teklic´in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı´nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic´e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-29 20:26:05

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Trabzonsporlu Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıkla...
        Trabzonsporlu Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıkla...
        10 yaşındaki dağcı, profesör babasıyla birlikte 2'nci kez Kaçkar'a tırmandı
        10 yaşındaki dağcı, profesör babasıyla birlikte 2'nci kez Kaçkar'a tırmandı
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı...
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Trabzon'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü
        Trabzon'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü