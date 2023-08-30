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        Trabzon'da, Atatürk Köşkü'nün restorasyonunda sona gelindi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:04
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        Trabzon'da, Atatürk Köşkü'nün restorasyonunda sona gelindi
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        Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü restorasyonunda sona gelindi. Mobilyaları tamir için TIR'larla Ankara'ya gönderilen, kat kat boyalar kazınarak tarihi katmanları gün yüzüne çıkarılan köşk, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde ziyarete açılacak.

        Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları kapsamında geçen yıl 21 Eylül'de ziyarete kapatıldı. Dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler meydana gelen köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik uzman ekip tarafından restore ediliyor.

        Mobilyaları tamir için TIR'larla Ankara'ya gönderilen köşkte daha önce kat kat yapılan boyamalar nedeniyle kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyon öncesi köşkün her alanı ile eşyaları fotoğraflanarak numaralandırıldı. Köşk, çalışmaların ardından, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde, 29 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak.

        'MOBİLYALARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ AY MONTAJLANACAK'

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek "Burada çok yoğun ve ummalı bir çalışmayla belli bir aşamaya geldik. Şu an itibarıyla artık finale doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında artık Atatürk Köşkü'nü açma sürecindeyiz. Mobilyalarımız, perdelerimiz de önümüzdeki ay itibarıyla gelip, montajları yapılacak. 29 Ekim'de de köşkü vatandaşımızın hizmetine açacağız. Şu anda gelinen imalat aşamasında bilhassa çatılarda büyük problemler yaşadık. Proje çalışmaları yapılmakta fakat iş başladıktan sonra işin arka kısmını görebilmektesiniz. Burada gerçekten çatılar, çökmeye yakın bir haldeydi" diye konuştu.

        'FİNALE DOĞRU GİDİYORUZ'

        Restorasyon çalışmalarının profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü söyleyen Öztürk, "Teknik personel ve yüklenici firma tarafından çok titizlikle bir çalışma sürdürüldü. Belli bir aşamaya geldik. Artık kaplama imalatlarımız tamamlandı. Cephede astar imalatımız devam etmekte. Artık ışığı gördük. Sona doğru, finale doğru gidiyoruz. Artık boya ve montaj imalatlarımız yapılıyor. Çevre imalatlarımız yapılıyor. 29 Ekim itibarıyla gerek çevre gerek binanın iç ve dış konsepti tam anlamıyla tamamlamış olup, vatandaşımızın hizmetine Atatürk Köşkü'nü Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında açmayı hedeflemekteyiz" dedi.

        ENTOGRAFİK NİTELİKLİ 344 ESER SERGİLENİYOR

        Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina, 1930'da Trabzon Özel İdaresi'nce tescil edilerek İl Daimi Encümeni'nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde 2 gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana gönderdi. Köşk müzede, 19'uncu yüzyılın sonuyla 20'nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

        2023-08-30 11:02:17

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