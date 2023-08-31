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        Trabzonspor, İstanbul´a gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:19
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        Trabzonspor, İstanbul´a gitti
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla İstanbul´a gitti.

        Süper Lig´in 4´üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 13.30´da son idmanını yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile, saat 17.00´de havayoluyla İstanbul'a hareket etti.

        ABDURRAHMAN KAFİLEDE; 5 OYUNCU EKSİK

        Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

        Trabzonspor´un 22 kişilik kafilesinde şu isimler yer buldu:

        "Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Denswil, Benkovic, Baniya, Hüseyin, Larsen, Arif, Mehmet Can, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem, Doğucan, Bardhi, Göktan, Visca, Teklic, Abdurrahman, Umut, Fountas, Enis." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-31 17:17:18

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