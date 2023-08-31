Trabzonspor, İstanbul´a gitti
Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla İstanbul´a gitti.
Süper Lig´in 4´üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 13.30´da son idmanını yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile, saat 17.00´de havayoluyla İstanbul'a hareket etti.
ABDURRAHMAN KAFİLEDE; 5 OYUNCU EKSİK
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.
Trabzonspor´un 22 kişilik kafilesinde şu isimler yer buldu:
"Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Denswil, Benkovic, Baniya, Hüseyin, Larsen, Arif, Mehmet Can, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem, Doğucan, Bardhi, Göktan, Visca, Teklic, Abdurrahman, Umut, Fountas, Enis." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-31 17:17:18