(ÖZEL) Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor'un kadın futbolcuları, yeni sezondan umutlu

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında rakibi KDR Ereğli Belediyespor´u mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Geçen sezon küme düşmenin eşiğine gelen bordo mavili kadınlar, yeniden yapılanmanın yaşandığı takımda yeni sezonda başarı kovalıyor. Takımın orta saha oyuncusu Kevser Kartal, "Bu sene takım daha iyi, beklentiler daha yüksek, biz de beklentileri karşılamaya çalışacağız" dedi.

Trabzonspor´un 3 yıl önce yeniden faaliyete geçen ve sezon başında kapatılacağı iddia edilen kadın futbol takımı, yeni sezona yenilenen kadrosuyla başladı. Geçen sezon play-out´lara kalan ve rakibi Dudullu Kadın Futbol takımını yenerek lige tutunmayı başarmıştı. Bordo mavili kadınlar, yeni sezonun ilk maçında geçen hafta KDZ Ereğli Belediye Spor´u 1-0 mağlup ederek lige umutla başladı. Yarın deplasmanda 1207 Antalya Belediyespor´la karşılaşacak olan futbolcular, müsabakadan da 3 puanla ayrılıp başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

`ORTA SAHA OYNUYORUM, SAĞ BEK DE OYNAYABİLİRİM´

Yeni sezonda Beşiktaş´tan Trabzonspor´a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevser Kartal, KDZ Ereğli Belediyespor´u yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Futbolla 10 yaşında Antalya´da tanıştığını ve ailesinin desteğiyle profesyonel futbola geçiş yaptığını anlatan genç orta saha, "Mahallemdeki çocuklarla oynuyordum. Bir hevesle başladım sonra babam bana takım bulmaya çalıştı. 2013 yılında Antalyaspor´da başladım, 8 sene boyunca yıldızlar, gençler ev A takıma yükseldim. Geçen sene Beşiktaş´a transfer oldum. Orada tecrübeler kazandım. Bu sene de Trabzonspor´da forma giyiyorum. Orta saha oynuyorum ama milli takımda hocam sağ beke devşirme yapmıştı. Takım zor durumda kalınca sağ bek de oynayabilirim" dedi.

`KIZ ÇOCUĞU FUTBOL MU OYNAR DİYORLARDI, ARTIK FORMA İSTİYORLAR´

Kadınların futbol oynamasına yönelik bakış açısının önceden olumsuz olduğunu belirten Kartal, "Ailem hiç karşı çıkmadı, hep destekledi. Krampon almak, takım bulmak için uğraştılar. 10 sene önce ilk zamanlarımda önce kimse bir şey beklemedi. `Oynar mı, oynamaz mı´ diye konuşmalar oluyordu, artık benden forma istiyorlar. Hala mesaj atanlar var. Önceden böyle değildi, `kız çocuğu futbol mu oynar´ diyorlardı. Ülke olarak bunu aştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

`BURAYA ÇOK BAĞLIYIM´

Çocuk yaştan beri Trabzonsporlu olduğunu ve tuttuğu takımda forma giydiğini anlatan Kartal, "Çok küçük yaşlarda buradaydım ama doğduğumdan beri Trabzonsporluydum. 61 numarayı giyiyorum, dövmesi bile var. Buraya çok bağlıyım. Bu renkleri çok seviyorum. Burada sahaya bu formayla çıkmak ayrı bir gurur veriyor bana. Burada olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.

`HEDEFİMİZ ZİRVEYİ ZORLAMAK´

Geçen hafta galibiyet alarak lige iyi başladıklarını ifade eden Kartal, sezona dair umut ve hedeflerini şöyle anlattı: "Lige 3 puanla iyi bir başlangıç yaptık. Moral ve motivasyon için bu çok önemli. İnşallah Antalya´dan da 3 puanla döneceğiz. Bu sene takım daha iyi, beklentiler daha yüksek, biz de beklentileri karşılamaya çalışacağız. Bu sene lig en üst seviyede. Her sezon daha ileriye çıkıyor kadın futbolu. Bu sene kötü diyebileceğim bir takım yok, kim düşer bilemiyorum. Bu sene hedefimiz zirveyi zorlamak. Bütün takımlar iyi olduğu için zorlayacağız. Şampiyonluk herkesin hayali, bunun için çok çalışmak gerek. İnşallah bu sezon güzel şekilde tamamlanır."

`TAKIM SEVİYESİNİ YUKARI TAŞIMAK İSTİYORUZ´

Yeni sezonda takımın başına geçen teknik direktör Abdülkadir Aslan, kadro yapılanması ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aslan, "Takımımıza bu yıl itibariyle toplam 4´ü yabancı, 5´i yerli toplam 9 yeni oyuncu kattık. Transfer sürecimiz devam ediyor. Yönetimimiz transfer konusunda bize destek verdi, teşekkür ederiz. Arayışlarımız sürüyor. Kontenjan olarak 3 tane yabancı alma hakkımız var. 2-3 tane de yerli oyuncu katıp, kadro zenginliği ve derinliğini sağlayabilirsek mevcut oyuncularla oluşacak olan rekabette takım seviyesini daha yukarıya taşımak istiyoruz" dedi.

`GALİBİYETLE BAŞLAMAK MORAL AÇISINDAN İYİ´

Sezona galibiyetle başlamanın takımı motive ettiğini belirten Aslan, "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak moral ve motivasyon açısından son derece iyi ama lige baktığınızda en azından 5-6 hafta sonra takımımızın ligdeki durumunu, konumunu ancak o zaman test edebiliriz. Şu an için takımımızın durumunu söylemek erken olur. Antalya´dan da galibiyetle dönüp ligde iddialı konumda olmak, yarışmacı bir takım olmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz" diye konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor kadın futbol takımının idmanından görüntüler

- Futbolcu Kevser Kartal röportajı

- Teknik direktör Abdülkadir Aslan röportajı

- DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-01 12:26:26