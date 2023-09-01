Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Balık avı başladı, istavritin fiyatı yarıya düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık avı başladı, istavritin fiyatı yarıya düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-DOĞU Karadeniz'de, 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Sezon öncesi tezgahlarda 200 lira olan istavritin kilosu, 100 liraya geriledi.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Doğu Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun açılışı istavrit ile yapılırken, ağlara az miktarda tirsi ve mezgit de takıldı. Sezon öncesi 200 liraya satılan istavrit, 100 liraya kadar geriledi. Tezgahlarda yer alan mezgit 75, tirsi 100 lira, çupra 200 lira, barbun 125 lira, zargana (sargan) ise 100 liraya satılıyor.

        'HAVALAR SOĞURSA ÇEŞİTLER ARTAR'

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, havaların soğuması ile çeşitliliğin artacağını söyleyerek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da istavritle sezona başladık. Tirsi, sargan ve mezgit de az miktarda avlandı. Havalar daha sıcak. Havalar soğursa çeşitler artar. Palamut sezonu, bu sene sıkıntılı geçer gibi. İstavrit ve hamsi ile bu sezon devam ederiz gibi" diye konuştu.

        'FİYATLAR İYİ AMA ÇEŞİT YOK'

        Balıkçı Adem Davut Çağılcı, "Sezonumuz tüm balıkçılık camiasına hayırlı olsun. Havaların sıcak olması ile aslında tam anlamıyla sezona girmiş sayılmayız. Deniz suyu soğumadı. Tezgaha istavrit, mezgit ve tirsi geldi. Zaten müşteri de fazla yok. İlk günlerde böyle ama ilerleyen zamanlarda yoğunluk bekliyoruz" dedi.

        Balık almaya gelen Eda Bayram ise "Av sezonunun açıldığını öğrenince tezgahlara bakmaya geldim. İstavrit gelmiş yeni. Fiyatlar iyi ama çeşit yok. Havalar soğuyunca çeşitler artacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

        2023-09-01 12:43:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Trump'ın suçlandığı dava canlı yayınlanacak
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı

        Benzer Haberler

        (ÖZEL) Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor'un kadın futbolcuları, yeni se...
        (ÖZEL) Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor'un kadın futbolcuları, yeni se...
        "Gezen Sinema" Çaykara'da
        "Gezen Sinema" Çaykara'da
        Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi
        Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi
        Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
        Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği
        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği
        Karadeniz yaylalarında 'atık kirliliği'nde ürküten artış
        Karadeniz yaylalarında 'atık kirliliği'nde ürküten artış