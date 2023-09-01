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        Ertuğrul Doğan: Geçen dönem astronomik maaş ödendi, bugün bedel ödüyoruz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:30
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        Ertuğrul Doğan: Geçen dönem astronomik maaş ödendi, bugün bedel ödüyoruz
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Geçen sezon bazı hataları içeren yönetim şekli bugün karşımıza maalesef ciddi maliyetler çıkartmıştır. Geçmiş dönemlerdeki gibi ne yüksek bonservisli oyuncu alacağız ne de aldıklarımıza astronomik maaş ödeyeceğiz. Dün ödedik, bugün bedel ödüyoruz" dedi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 209´uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün 56´ncı kuruluş yıl dönümü kutlayan Doğan, yaşanan ekonomik zorlukların önceki dönem yönetiminde yapılan hatalar nedeniyle olduğunu savundu.Trabzon´un köklü bir futbol tarihine sahip olduğunu belirten Doğan, "Kulübümüzün 56´ncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Trabzonspor kurulalı 56 yıl geçse de mazimiz 1900´lü yıllara dayanmaktadır. Trabzon, dün olduğu gibi bugün de öğreten ve öncülük eden kadim bir şehirdir. Ortaya koyduğumuz bu irade ve güçlü iddia, 1967´de Trabzonspor´u kurmuş, tarihler 1976´yı gösterdiğinde Anadolu´ya şampiyonluğu getiren ilk kulüp olmakla taçlanmıştır" dedi."HATALARI İÇEREN YÖNETİM ŞEKLİ CİDDİ MALİYETLER ÇIKARDI"Trabzonspor´un geçmişten bugüne örnek ve önder olma değerlerini taşıdığını ifade eden Doğan, kulüp tarihinde yeri ve izi olanlardan aldıkları emaneti sorumlulukla taşıyacaklarını belirtti. Sürdürülebilir başarı için ekonomik yapının önemli olduğunu kaydeden Doğan, "Her sezon takımı yeniden yıkıp yapmak ekonominize büyük zararlar verirken sahada da başarısız olabiliyorsunuz. Geçen sezon bazı hataları içeren yönetim şekli bugün karşımıza maalesef ciddi maliyetler çıkartmıştır. Bunu ortadan kaldırmak ya da hemen kurtulmak ne yazık ki kolay değildir" ifadelerini kullandı."1,4 MİLYAR TL ÖDEDİK, BORCUMUZ 1 TL AZALMADI"Başkan Doğan, yönetime geldikleri günden bu yana borç ödediklerini belirterek, "Geldiğimiz günden bu yana 1,4 milyar TL´lik ödeme gerçekleştirdik. Bu miktardaki ödemeye rağmen borcumuz 1 lira azalmadı. Döviz kuru ve faizde yaşanan yükselişler bütün kulüpleri olduğu bizi de olumsuz etkilemektedir.  Buradan çıkışımızın yolu takımımızın maaş bütçesini dengelemek, oyuncu satışı ve sponsorluklardır. Maaş bütçesini dengeleyecek hamleler yapsak da bazı oyuncularda yaşadığımız sıkıntılar halen devam etmektedir. Yabancı sayımızın fazlalığından dolayı oyuncu göndermeden alamıyoruz. Süreç zor ancak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi."BEDEL ÖDÜYORUZ"Başkan Doğan, kulübün ekonomisini düzeltmek için yüksek maliyetli transferler yapmamakta kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:"Camiamız şunu bilsin ki geçmiş dönemlerdeki gibi ne yüksek bonservisli oyuncu alacağız ne de aldıklarımıza astronomik maaş ödeyeceğiz. Dün ödedik, bugün bedel ödüyoruz. Yarınlarımızda aynı bedeli ödememek için `dengeli´ ve `seviyeli´ ilerleyeceğiz. Bu konuda kesin kararlıyız. Takımımızın yeniden yapılandırılması kapsamında transferleri gerçekleştireceğiz. Gerek altyapımız gerekse A Takımın sürekli üreteceği, yarışacağı ve başarıya ulaşacağı organizasyona sahip bir yapıya orta vadede kavuşacağımıza inanıyorum. Sizler de inanın"Stadyum için yapılan isim sponsorluk anlaşmasının hedefleri gerçekleştirmede itici güç olacağını söyleyen Doğan, yeni sponsorluk anlaşmaları için de çalıştıklarını açıkladı."TAKIMINIZA SAHİP ÇIKIN"Taraftarlardan destek isteyen Doğan, "Her yeni sezon yeni bir umut demektir. Sizlerden ricam takımınıza destek olmanız, kulübünüze sahip çıkmanızdır. Birlikte her türlü zorluğun altından kalktığımızı defaatle gösterdik. Bugünler de o günlerdir. Gerek forma gerek kombine alarak desteklerinizi bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

        2023-09-01 13:28:05

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