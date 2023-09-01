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        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:21
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        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon) (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde akrabalar arasında çıkan 'bahçe sulama' kavgasında yamaçtan düşerek başından yaralanan Orhan Mataracı (65) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mataracı Mahallesi'nde meydana geldi. Özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp, başından yaralanan Orhan Mataracı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Aleyna KESKİN

        2023-09-01 15:19:32

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