Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul´dan galibiyet ve ilklerle döndü

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 4´üncü haftasında Kasımpaşa´yı 5-1 yenen Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Ligde 2 maç sonra galibiyetle de tanışan bordo mavililer, rakibi karşısında taraftarlarına 'ilklerin gecesini' yaşattı. Yeni transferler ve genç oyuncuların öne çıktığı maçta bordo-mavili takımın 'Enis´leri geceye damgasını vurdu.

Trabzonspor, ligin 4´üncü haftasında deplasmanda 5-1´lik skorla yendiği Kasımpaşa'nın, 3 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrası yeniden galibiyet alan bordo mavililer, ligdeki puanını 6´ya yükseltti. Evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçından farklı bir havayla sahaya çıkıp, Kasımpaşa´yı mağlup eden oyuncular, Beşiktaş maçı öncesi milli araya moral depolayarak girdi.

İSTANBUL'DA 1 YILLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

İstanbul ekiplerine karşı geçen sezondan bu yana deplasmanda galip gelemeyen bordo-mavililer, 1 yılı bulan şanssızlığını Kasımpaşa karşısında kırdı. Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı son olarak geçen yıl 2 Eylül 2022´de oynanan Ümraniyespor maçını 1-0´lık skorla kazanmıştı. Ligin devamında oynanan Karagümrük, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmalarında mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer Beşiktaş maçında da berabere kalmıştı. 365 gün sonra İstanbul deplasmanından 3 puan koparan bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk 45 dakikalık bölümünde 3 gol atan ilk takım oldu.

ENİS DESTAN PARLADI

Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girip Süper Lig kariyerinin ilk golünü kaydeden Enis Destan, Kasımpaşa karşısında da kendisini gösterdi. İlk kez bir Süper Lig maçında ilk 11´de sahaya çıkan genç santrfor, ayrıca ligdeki ikinci golünü de kafa vuruşuyla buldu. Umut Bozok´un yerine sahaya çıkan genç oyuncu, maçın açılış golünü atıp kendisine fırsat tanıyan hocasına gol sevinciyle karşılık verdi.

ENİS BARDHI ŞOV YAPTI

Trabzonspor´un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi ise Kasımpaşa karşısında sergilediği performansla Galatasaray mağlubiyetindeki etkisiz oyununu telafi etti. Kasımpaşa karşısında 2 kez fileleri havalandıran Bardhi müsabakanın yıldız oyuncusu oldu. Kuzey Makedonyalı oyuncu, maçta 27 pasın 22´sinde isabet tutturarak yüzde 81 başarı oranı yakaladı. Enis Destan ile birlikte maça damgasını vuran oyunculardan olan Bardhi, sol kanada alternatif isimlerden biri olduğunu da gösterdi.

ABDÜLKADİR KARİYERİNİN İLKİNİ YAŞADI

Trabzonspor´un başarılı oyuncularından Abdülkadir Ömür de Kasımpaşa deplasmanında takımına asistleriyle katkı sağladı. Sahaya ilk 11´de çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Bardhi ve Benkovic´e gol asisti yaparak zafere ortak oldu. Kariyeri adına da ilki yaşayan Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında iki asist birden yaptı. Abdülkadir bu sezon Süper Lig´deki üçüncü asistini Kasımpaşa maçında kaydetti.

GÖKTAN VE FOUNTAS SÜRPRİZİ YAŞATTI

Maçın 82´inci dakikada oyuna müdahale eden Hırvat hoca, Abdülkadir ve Bardhi´nin yerine Fountas ve Göktan Gürpüz´ü sahaya sürdü. Maça girer girmez topla buluşan her iki oyuncu da takımlarına skor katkısı sağladı. Fountas´ın asistini ceza sahası içindeki dokunuşuyla gole çeviren Göktan Gürpüz, Süper Lig´deki ilk golünü saha çıktığı ilk 28 saniyede atma başarısını gösterdi. Takıma geçen haftalarda katılan Fountas da Trabzonspor kariyerinin ilk asistini oyuna girer girmez yaptı.

BENKOVIC 3 YIL SONRA GOL ATTI

Bordo mavililerin savunmacısı Filip Benkovic yeni takımında ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. Takımını 3-0 öne geçiren golü kafa vuruşuyla atan Hırvat stoper, son olarak formasını giydiği Bristol City ile Stoke City arasında 15 Temmuz 2020 yılında oynanan maçta gol atmıştı. Hırvat savunmacı, 3 yıl süren gol suskunluğunu Kasımpaşa karşısında bozarak galibiyete ortak oldu.

VISCA´NIN DÖNÜŞÜ

Trabzonspor´da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle suskunluğunu koruyan Edin Visca, Kasımpaşa maçında geri dönüş sinyali verdi. Maçta ilk golü kaydeden Enis Destan´a gol pası veren Bosna Hersekli oyuncu bu sezon ilk asistini yaptı.

BJELICA´NIN YÜZÜ GÜLDÜ

Çaykur Rizespor maçı sonrasında takıma yönelik açıklamalarıyla gündem olan teknik direktör Nenad Bjelica, mağlubiyet sonrası toparlanma sürecinin olumlu ilerlediğini Kasımpaşa maçında gösterdi. İstanbul ekibi karşısında sahada sergilenen istekli oyun, geçen hafta maç sonrasında oyunculara net mesajlar veren Bjelica´nın istekleri oyuncular tarafından karşılığını buldu. Geçen sezon bitiminde takımın başına geçen Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Hırvat hoca göreve geldikten sonra Süper Lig'de ilk kez bir deplasman maçında 5 gol attı.

İSTANBUL ZAFERİ MANŞETLERDE

Öte yandan Trabzonspor´un İstanbul zaferi, kentte yayın yapan gazetelerin manşetlerine de taşındı. Gazeteler; Kasımpaşa galibiyetini sütunlarına, `Karadenis fırtınası yeni başladı´, `Destan yazıyor´, `Kabusunuz fırtına geri döndü´, `Enislerle daha çok destan yazarız´ başlıklarıyla taşıdı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-02 14:19:53