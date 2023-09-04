Berat Özdemir yeniden Trabzonspor´da

Süper Lig´e verilen milli arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir´i kiralık olarak kadrosuna kattı. 2021-22 sezonunda şampiyon kadroda yer alan ve sezon sonu 2 milyon 500 bin dolar bonservisle El İttifak´a transfer olan Berat Özdemir, sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyecek. İstanbul´a gelerek sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki ön libero, Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Berat Özdemir transferi için kulübü El İttifak´a bir bedel ödenmezken, futbolcuya 33 milyon TL, menajerine de yüzde 5 ücret ödenecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-04 20:14:17