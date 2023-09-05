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        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır

        Trabzonspor´unElİttifak´tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Berat Özdemir, "Burası benim evim. Trabzonspor masadaysa benim için her zaman konu kapanmıştır. Bu transferde de aynısı oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:41 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:42
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        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır
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        2022 yılında Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, bordo-mavili kulübe geri döndü. Trabzonspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılmak üzere kente geldi. Saat 22.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Berat Özdemir, havalimanı çıkışında bordo-mavili taraftarlar tarafından karşıladı.

        "UÇAKTA AĞLAYARAK GİTMİŞTİM"

        Trabzonspor´da yeniden forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Berat Özdemir, "Giderken uçakta ağlayarak gitmiştim ama Allah bugünleri görmeyi yeniden nasip etti. Sağ olsunlar taraftarlarımız her zaman sevgi gösterdiler ben de karşılığını sahada vermeye çalıştım" dedi.

        "BEN HAZIRIM"

        Milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş maçına hazır olarak geldiğini belirten Özdemir, "Sezon başında iyi bir kamp geçirdim. Ben hazırım. Bundan sonrası için kararı hocamız verecek. Hazır olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu. 

        Taraftara da seslenen 25 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olduğumuzda stadyumda taraftarlarımız bize destek oluyorlardı. Beşiktaş maçı ile birlikte yeniden onları stadyumda görmek istiyorum" dedi.

        "BURASI BENİM EVİM" 

        Kendisine gelen diğer transfer tekliflerine rağmen Trabzonspor´u tercih ettiğini söyleyen Berat Özdemir, "Burası benim evim. Trabzonspor masadaysa benim için her zaman konu kapanmıştır. Bu transferde de aynısı oldu" ifadelerini kullandı.

        Coşkulu tarafların ilgi gösterdiği futbolcu, kendisini bekleyen araca bindikten sonra taraftarın isteği üzerine dışarı çıkarak kalabalığa üçlü çektirdi. Berat daha sonra araca binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Berat Özdemir´in açıklamaları

        - Havalimanından görüntüler

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-09-05 23:40:13

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