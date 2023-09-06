Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu

Trabzonspor´un geçen sezon 1 milyon 200 bin Euro bonservisle Kasımpaşa´dan transfer ettiği Doğucan Haspolat, Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı. Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki ön liberonun ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) açıkladı.

Trabzonspor´dan yapılan açıklamaya göre, Haspolat´ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve Belçika ekibi 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 600 bin Euro bonservis ve şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Ayrıca, Doğucan´ın başka kulübe transferi halinde yine kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 20´si Trabzonspor´a ödenecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-06 20:22:55