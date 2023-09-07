Trabzon- Cidde seferi için havalanan uçak, motorundan alev uzayınca geri döndü; o anlar kamerada TRABZONCiddeseferinigerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motorundaki alev uzaması nedeniyle Giresun semalarından geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı. Uçak Trabzon Havalimanı'na sorunsuz teker koyarken, alev uzaması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 01:37 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:38 facebook

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