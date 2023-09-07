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        Trabzon- Cidde seferi için havalanan uçak, motorundan alev uzayınca geri döndü; o anlar kamerada

        TRABZONCiddeseferinigerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motorundaki alev uzaması nedeniyle Giresun semalarından geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı. Uçak Trabzon Havalimanı'na sorunsuz teker koyarken, alev uzaması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 01:37 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:38
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        Trabzon- Cidde seferi için havalanan uçak, motorundan alev uzayınca geri döndü; o anlar kamerada
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        Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 22.15´te Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.

        O ANLAR KAMERADA

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