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        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlayınca yeniden acil iniş yapmış

        TRABZONCiddeseferinigerçekleştirmek üzere dün akşam Trabzon Havalimanı'ndan kalkıp, motorundaki arıza nedeniyle Giresun semalarından geri dönerek acil iniş yapan ve 130 yolcusu tahliye edilen Flynas'a ait uçak, incelemeler sonrası bazı yolcularını da alarak yeniden havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra aynı motorda arızası tekrarlayan uçak, 2´nci kez geri döndü. Yeniden alınan güvenlik önlemleri sonrası sorunsuz şekilde havalimanına teker koyan uçaktakiler tekrar tahliye edildi. Park pozisyonuna alınan ve motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:31
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        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlayınca yeniden acil iniş yapmış
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        Suudi Arabistan´ın Cidde kentine sefer gerçekleştirmek üzere dün saat 22.15´te Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. 130 yolcu ve 8 mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip tarafından inceleme başlatıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Uçakta meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise 'Aman Allah'ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim' dediği anlar yer aldı.

        YENİDEN HAVALANDI, ARAZI YAPINCA GERİ DÖNDÜ

        Gece saatlerinde uçakta teknik ekiplerce sürdürülen incelemeler sonucu yeniden kalkışına mani bir durum olmadığına karar verildi. Bunun üzerine uçuştan vazgeçen birkaçı hariç, diğer yolcular tekrar uçağa alındı. Uçak, Cidde seferi için saat 02.02´de yeniden kalkış yaptı. Yaklaşık 30 dakika sonra havada bahse konu arızanın bire bir aynısını yaşandığını fark eden pilot, Trabzon Havalimanı´na yeniden acil iniş için izni istedi. Yeniden alınan güvenlik önlemleri sonrası Beşikdüzü semalarından geri dönen uçak, sorunsuz şekilde havalimanına teker koydu. Yolcuları ve mürettebatı tahliye edilen uçak, apronda park pozisyona alındı. İlk kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, yeniden kapsamlı inceleme başlatıldı. Yolcuların ise başka uçakla Cidde´ye gönderileceği belirtildi.

        ALEV UZAMASI

        Uçakta çalıştırılan motor devreye girmeyince benzin birikmesi meydana geliyor. Motoru çalıştırmak için yapılan sonraki ateşlemeler de biriken benzinin tutuşup alev almasına yol açıyor.

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