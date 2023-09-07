(ÖZEL)Trabzonspor´da tüzükle 2 kurul kaldırılacak Trabzonspor'unkulüptüzüğünün yenileneceği Olağanüstü Genel Kurulu öncesi, tüzük taslağı, üyelerle paylaşıldı. Taslağa göre, eski kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu döneminde kurulan İstişare Kurulu´nun yanı sıra Arşiv ve Müze Kurulu kaldırılıyor. Ayrıca aidatlarını ödemediği için seçme ve seçilme hakkı bulunmayan üyeler, aidat borcu olsa dahi seçilme hakkına, yabancı uyruklular da kulübe üye olma hakkına yeni tüzükle sahip olacak. Kulübün şirket paylarını satmak, ortak olduğu şirketlerin paylarını halka açmak, başka bir spor kulübüyle birleşme ve mal varlığının devri, ticari girişimler gibi konuların çerçevesi de yeni tüzükte çizilirken, tüm ticari icraatler için Yönetim Kurulu'na yetki, Genel Kurul'da alınacak kararla verilecek.

Trabzonspor Kulübü Derneği, mevcut tüzüğünü 26 Nisan 2022´de yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu´na uygun hale getirilmek için Olağanüstü Genel Kurul´a gidiyor. Yasaya göre 26 Ekim tarihine kadar uyarlanması zorunlu olan tüzük değişikliği için 16 Eylül´de yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul 27 Eylül tarihine ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada ertelemenin gerekçesi olarak, şeffaflık ilkesi gereği üyelerin tüzük taslak metni hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmesini sağlamak ve üyelere süre tanımak olduğu belirtildi.

TÜZÜK TASLAĞI ÜYELERE AÇILDI

27 Eylül´de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi´nde saat 10.00´da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde kulübün yetkili organlarınca hazırlanan tüzük taslağı, Yönetim Kurulu'na sunulduktan sonra online olarak da üyelerle paylaşıldı. Spor kulüpleri ve federasyonların yapı, işleyiş ve harcamalarına belirli bir standart getiren `Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu´na uygunluk çerçevesinde tasarlanan yeni tüzükte önemli değişikliklere gidildi.

İSTİŞARE KURULU KALDIRILDI

Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu döneminde 2018 yılında tüzüğe eklenerek hayata geçen İstişare Kurulu, hazırlanan yeni tüzükten çıkarıldı. İlk başkanlığını Özkan Sümer´in yaptığı İstişare Kurulu, Sümer´in vefatıyla kurulun işlevsiz hale gelmesi nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu ve tüzük komisyonunun kararıyla lağvediliyor.

ARŞİV VE MÜZE KURULU YENİDEN KALDIRILIYOR

Tüzükteki yer alan önemli değişikliklerden diğeri de, 49 yıllık geçmişe sahip Arşiv ve Müze Kurulu´nun kaldırılması oldu. 1973 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ziya Şakar´ın yaptığı Arşiv ve Müze Kurulu, 1984 yılında kaldırıldıktan sonra 2004 yılında tüzüğe eklenerek yeniden faaliyete geçmişti. Lağvedilecek olan Arşiv ve Müze Kurulu´nun mevcut yönetiminin görev süresi, kulübün 2024 yılında yapılacak Genel Kurulu ile birlikte sona erecek, müzecilik faaliyeti kanuna uyarlanarak profesyonel bir yapıya büründürülecek.

SPOR YASASI'NA UYARLANDI

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu´nun hükümlerine uyarlanan yeni tüzüğe, kanunun hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurulabileceği, iştirak olunabileceği, yurt içi ve yurt dışında spor kulüpleriyle birleşmek, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden spor dallarını bütün olarak devralıp devredebileceği maddesi eklendi.

YABANCI UYRUKLULAR ÜYE OLABİLECEK

Üyelik şartlarının da değiştirildiği yeni tüzükte, Divan Kurulu için erkeklerde 25 yıl olarak belirlenen üyelik süresi kadınlarda 20 yıla düşürüldü. Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin oturma izni, ikamet belgesi ve kanunlarda yer alan diğer belgeleri sunmak koşuluyla kulübe üye olabileceği de tüzüğe eklendi. Taraftar ve genç üyelere yönelik maddeler ise tüzükten çıkarıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARI OLANLAR ÜYE OLAMAYACAK

Üyelik başvurusu reddinin sınırlarının netleştirildiği yeni tüzüğe göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almış olma, anayasal düzene ve devletin güvenliğine yönelik suçlar, bahis ve şans oyunları, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, terör finansmanı, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, uyuşturucu maddeler ve cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlardan mahkum olanlar üyeliğe kabul edilmeyecek.

TOPLU ÜYE BAŞVURUSU MADDESİ KORUNDU

2018 yılında tüzüğe eklenen 'toplu üye başvurusu yapılamayacağı' maddesi ise yeni tüzükte korundu. Tüzüğe ayrıca, üye hakkında Genel Kurul'da alınacak kararlarda 'alt ve üst soydan kişilerin yer alamayacağı' maddesinin kapsamı genişletilerek başkan, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri de dahil edildi.

AİDATINI ÖDEMEYENLER YÖNETİME SEÇİLEBİLECEK

Yeni tüzükte, 2 bin TL olan giriş ücreti 6 bin 6679 TL, 150 TL olan yıllık aidat 495 TL olarak belirlendi. Aidatlarını geciktiren üyelerin Yönetim Kurulu tarafından yapılan uzatma süresi de yeni tüzükte kaldırıldı. Ayrıca, aidatlarını yatırmayan üyelerin Genel Kurul'daki seçme ve seçilme hakları revize edilerek, aidatını ödemeyenlerin seçme hakkı mahrumiyeti sürerken seçilme hakkına sahip olabileceği maddesi eklendi.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Üyelikten çıkarma koşullarında Disiplin Kurulu tarafından verilecek kesin çıkarma cezalarında Yönetim Kurulu'nun onay, Genel Kurul'un da karar verici olduğu belirtildi. Disiplin Kurulu'nca verilen ve Genel Kurul'da kabul edilen kesin çıkarma kararıyla, üyelikten atılan ve itirazları reddedilen kişiler yeniden üyeliğe kabul edilmeyecek. Yine disiplin cezasıyla üyelikten atılanlara kulüp bünyesinde sürekli veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev verilmeyip iş akitleri feshedilecek. Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak belirlenirken, kulübün kurulları Divan Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu olarak yeniden şekillendi.

SATIŞ YETKİSİ GENEL KURUL KARARIYLA VERİLECEK

Genel Kurul´un görev ve yetkileri genişletilerek kulübe yönelik ticari girişimlerdeki yetkileri de yeni tüzükle şekillendi. Buna göre, genel kurullarda yurt içi ve yurt dışında şirketler kurma, şirketlerde pay satın alma, şirket paylarını satma, şirketleri halka arz gibi konularda alınacak kararlarda yönetim kuruluna yetki verilebilecek. Kulübün şirket paylarını satmak, ortak olduğu şirketlerin paylarını halka açmak, başka bir spor kulübüyle birleşme ve mal varlığının devri, ticari girişimler gibi konuların çerçevesi de yeni tüzükte çizilirken; tüm ticari icraatler için Yönetim Kurulu'na yetki, Genel Kurul'da alınacak kararla verilecek.

YÖNETİME GENEL KURUL YETKİSİYLE SATIŞ VE İPOTEK İMKANI

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerinin sınırları da yeni tüzükte genişletilerek, idari ve teknik personelin yetki ve sorumluluklarını belirleme, tüzük tadilatı ihtiyaçlarında komisyon oluşturulması gibi ek yetkiler verildi. Yine Yönetim Kurulu, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satma, tesis inşa etme, kira sözleşmesi yapma, kulüp lehine ipotek veya ayni haklar tesis etme, hak sahibi olunan lisansları en fazla 10 yıl süreyle kiraya verme veya satma, temliki tasarruflarda bulunma gibi icraatler için genel kurulda yapılacak yetkilendirmeyle birlikte faaliyet yapabilecek.

ADAYLIK İÇİN ÜYELERİN YÜZDE 5´İNİN İMZASI GEREK

Mevcut tüzükte yer alan, başkan adayı olabilmek için üyelerin en az 200´ünün ıslak imzası şartı yüzde 5´e dönüştürüldü. Üyelerin aynı seçimde birden fazla adayı Yönetim Kurulu'na teklif edebileceği maddesi de tüzüğe eklendi. Başkanın imza yetkisini kapsam ve süresi belirli olma şartıyla Asbaşkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman´dan birine devredebileceği maddesi de tüzük taslağında yer aldı. Başkanın görevden ayrılması halinde, tarihi belirli Olağan Genel Kurul'dan 6 aydan uzun bir süre varsa 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı kararı tüzüğe eklendi.

DENETİM KURULU´NUN YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Denetim Kurulu´nun varolan yetkileri de tüzükte resmiyete dökülerek, kulüp ve bağlı şirketlerinde gerekli durumda inceleme yapma, hatalı karar, hesap ve harcamalarda yönetim kurulunu uyarma, mevzuat ve tüzük hükümlerine aykırı bütçe dışı harcamaların tespiti veya kötü yönetildiğine dair durumlarda kurulları toplantıya çağırma imkanı verildi.

YÖNETİMLER BORÇLARI TAZMİN ETMEK ZORUNDA