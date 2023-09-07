Trabzonspor´da Beşiktaş mesaisi sürdü Trabzonspor,ligeverilen milli arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´e verilen milli arada çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ligin 5´inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve aerobik çalışmayla devam eden antrenman, yarı alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Ülkelerinin milli takımlarında olan futbolcuların yer almadığı idmanda, sakatlıktan dönen ve idmanlara çıkmaya başlayan Trezeguet ile Fernandez de takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor´un dün akşam kente getirdiği ve resmi sözleşmeyi henüz imzalamayan Batista Mendy idmanda yer almadı.