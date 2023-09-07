Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da Beşiktaş mesaisi sürdü

        Trabzonspor,ligeverilen milli arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da Beşiktaş mesaisi sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig´e verilen milli arada çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ligin 5´inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve aerobik çalışmayla devam eden antrenman, yarı alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

        Ülkelerinin milli takımlarında olan futbolcuların yer almadığı idmanda, sakatlıktan dönen ve idmanlara çıkmaya başlayan Trezeguet ile Fernandez de takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor´un dün akşam kente getirdiği ve resmi sözleşmeyi henüz imzalamayan Batista Mendy idmanda yer almadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!

        Benzer Haberler

        (ÖZEL)Trabzonspor´da tüzükle 2 kurul kaldırılacak
        (ÖZEL)Trabzonspor´da tüzükle 2 kurul kaldırılacak
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlay...
        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlay...
        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı
        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi