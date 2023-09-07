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        Trabzonspor´da Djaniny´in sözleşmesi feshedildi

        Trabzonspor´dabir süredir ayrılması beklenen ve kendisine takım arayan Djaniny Semedo´nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:16
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        Trabzonspor´da Djaniny´in sözleşmesi feshedildi
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        Trabzonspor´un şampiyon kadrosunda yer alan ve takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı bırakılan Djaniny Semedo, kulüp arayışlarını sonuçlandıramadığı için geçtiğimiz günlerde kente geri dönmüştü. Yapılan görüşmelerde, ayrılma isteğini yineleyen oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) bildirildi. TFF´de yer alan bilgilere göre, Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesi dün feshedilirken futbolcu bugün Suudi Arabistan´a gitti.

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