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        Ölen köpeğine müdahale edilmediği iddiasıyla belediye binasının camlarını kırdı

        TRABZON'unVakfıkebirilçesinde araç çarpması sonucu ölen köpeği için yardım istediği ekiplerin müdahale etmediği iddiasıyla belediye binasının camlarını kıran Y.B., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:55
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        Ölen köpeğine müdahale edilmediği iddiasıyla belediye binasının camlarını kırdı
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        Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Gülbahar Hatun Caddesi üzerindeki Vakfıkebir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, Y.B., yolda araç çarpması sonucu ölen köpeğinin alınması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra ekiplerin gelmediğini öne süren Y.B., elindeki içki şişesini belediye ana hizmet binasına fırlattı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarını kırarak, bölgeden uzaklaşan şüpheli, yakalandı.  Gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

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