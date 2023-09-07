Ölen köpeğine müdahale edilmediği iddiasıyla belediye binasının camlarını kırdı

Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Gülbahar Hatun Caddesi üzerindeki Vakfıkebir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, Y.B., yolda araç çarpması sonucu ölen köpeğinin alınması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra ekiplerin gelmediğini öne süren Y.B., elindeki içki şişesini belediye ana hizmet binasına fırlattı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarını kırarak, bölgeden uzaklaşan şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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