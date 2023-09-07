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        Djaniny, Al Fateh'e transfer oldu

        Trabzonspor, DjaninySemedo'nun SuudiArabistan ekibi Al Fateh'e transfer olduğunu açıkladı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:50
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        Djaniny, Al Fateh'e transfer oldu
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        Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Djaniny Semedo, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh ile anlaştı. Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Fateh Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.080.000.-USD ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

         DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-09-07 18:48:30

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