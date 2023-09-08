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        Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi Türkiye'ye getirdi

        Trabzonspor,Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Nicolas Pepe'yi transfer görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'ye getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:03
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        Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi Türkiye'ye getirdi
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        Gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na özel uçakla gelen 28 yaşındaki futbolcuyu bordo-mavili yöneticiler karşıladı.

        Pepe'nin bugün Trabzon'a giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

        "TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

        Kulübün sosyal medya hesabına bordo-mavili formayla açıklamalarda bulunan Nicolas Pepe, şunları kaydetti:

        "Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez DHA

        2023-09-08 10:01:42

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