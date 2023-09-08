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        Motoru arızalanınca 2 kez acil iniş yapan uçak için teknik ekip bekleniyor

        TRABZON-Ciddeseferiiçin Trabzon Havalimanı'ndan kalkıp, motorundaki arıza nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları´na ait yolcu uçağında kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek teknik ekip bekleniyor. İlk kalkış sonrası motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:26
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        Motoru arızalanınca 2 kez acil iniş yapan uçak için teknik ekip bekleniyor
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        Suudi Arabistan´ın Cidde kentine gitmek için önceki gün saat 22.15'te Trabzon Havalimanı'ndan kalkan Flynas Havayolları´na ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra motorlarından biri arızalandı. Arızaya bağlı olarak motorda alev uzaması oluştu. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, havalimanına sorunsuz iniş yaptı. Uçaktan 130 yolcu ve 8 mürettebat tahliye edilirken, tedirginlik yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi.

        YENİDEN HAVALANDI, ARAZI YAPINCA GERİ DÖNDÜ

        Apronda bekletilen uçakta kabin ekibi kontrollerini yaptı, kalkışa mani durum olmadığına karar verildi. Bunun üzerine uçuştan vazgeçen birkaçı hariç, diğer yolcular tekrar uçağa alındı. Uçak, Cidde seferi için saat 02.02'de yeniden kalktı. Yaklaşık 30 dakika sonra havada bahse konu arızanın aynısının yaşandığını fark eden pilot, geri dönüp yine acil iniş yaptı.

        PARK POZİSYONUNA ALINDI

        Apronda park pozisyona alınan ve ilk kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek teknik ekip bekleniyor. Bu arada havada 2 kez korku dolu anlar yaşayan uçağın yolcuları ise kente gelen başka uçakla Cidde'ye gönderildi.

        ALEV UZAMASI

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