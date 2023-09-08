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        Trabzonspor, Batista Mendy transferini duyurdu

        Trabzonspor,Angersforması giyen Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:02
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        Trabzonspor, Batista Mendy transferini duyurdu
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız ekiplerinden Angers'in oyuncusu Batista Mendy'yi renklerine bağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki önlibero, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Fransız oyuncuya bu sezon 1 milyon 350 bin Euro, gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro, 2025-26 sezonunda 1 milyon 450 bin Euro, 2026-27 sezonunda 1 milyon 500 bin Euro, opsiyon kullanılması durumunda da 2027-28 sezonunda 1 milyon 600 bin Euro maaş ödenecek. 

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