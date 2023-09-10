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        Karadeniz'in soğumayan suyu, endüstriyel balıkçılığı olumsuz etkiliyor

        TRABZONKaradenizTeknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olduğunu belirterek, "Bu özellikle balıkların sürü oluşturması ve endüstriyel av için uygun hale gelebilmeleri için oldukça olumsuz bir faktördür. Sürüler dağınık olur. Balık var olsa bile siz bunu istenilen oranda avlayamamış olursunuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:27
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        Karadeniz'in soğumayan suyu, endüstriyel balıkçılığı olumsuz etkiliyor
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        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de balık avı sürerken; küresel ısınmanın etkisi ile deniz suyu sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, Karadeniz'de endüstriyel avcılık için uygun bir ortamın henüz oluşmadığını savunuyor.

        KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Eylül'de endüstriyel balıkçılık için av sezonu başladı. Büyük balıkçı gemilerimizin yaptığı gırgır ve trol avcılığı ve kısmen de uzatma ağları ile yapılan avcılık, 1 Eylül itibarıyla başladı. Tezgahlara da birtakım balıklarda gelmeye başladı. Tabii, ilk balıklar oldukları için fiyatlar biraz yüksekti. Ancak bu yıl avcılığı önemli ölçüde etkileyen parametrelerden bir tanesi de deniz suyu sıcaklığı. Maalesef deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrediyor. 1972 ile 2002 yılları arasındaki ortalamanın üzerinde" diye konuştu.

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